Тайский гороскоп с 20 по 30 ноября для всех знаков восточного зодиака

Быку стоит не забывать о самом важном, Кролику стать успешнее поможет вдохновение, Змее стоит держать фокус внимания на рабочем окружении, Козе потребуется сила духа, а Петух сможет уверенно идти к своим целям.
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