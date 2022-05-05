Что в сумочке: рассматриваем аксессуар королевы Елизаветы II

В коллекции монаршей особы несколько сотен сумочек, но все очень похожи друг на друга.Все новое – это хорошо забытое старое: например, на YouTube снова невероятную популярность обретает формат «Что в моей сумке» – усилиями модных корейских блогеров.
В коллекции монаршей особы несколько сотен сумочек, но все очень похожи друг на друга.Все новое – это хорошо забытое старое: например, на YouTube снова невероятную популярность обретает формат «Что в моей сумке» – усилиями модных корейских блогеров.
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