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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кубок мира. Ботн показал лучший лыжный ход в спринте, Йоханнес Бо уступил 11 секунд

Кубок мира по биатлону-2023/24 4-й этап Оберхоф, Германия Мужчины Спринт Лыжный ход 1. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 21.

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