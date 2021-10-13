Командование ЮВО проверило готовность нового учебного центра в Краснодарском крае

Заместитель командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-лейтенант Рустам Мурадов прибыл в Краснодарский край на общевойсковой полигон Молькино.
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