Лавров: новый справедливый миропорядок выковывается на наших глазах

Global Look Press/MFA Russia/via Globallookpress.com Новый более справедливый миропорядок, отражающий культурно-цивилизационное многообразие мира, выковывается на наших глазах, заявил глава МИД России Сергей Лавров в статье "Соблюдение принципов Устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи – залог международного мира и стабильности", опубликованной на сайте министерства.