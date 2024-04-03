Все опоздали: стала известна причина коллапса в поселке Знаменском Краснодара

Все опоздали: стала известна причина коллапса в поселке Знаменском КраснодараВыбраться из поселка Знаменского сегодня утром было невозможно – на Восточном Обходе и прилегающей к нему улице Степной образовались многокилометровые пробки.
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