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Все опоздали: стала известна причина коллапса в поселке Знаменском Краснодара

Все опоздали: стала известна причина коллапса в поселке Знаменском Краснодара

Все опоздали: стала известна причина коллапса в поселке Знаменском КраснодараВыбраться из поселка Знаменского сегодня утром было невозможно – на Восточном Обходе и прилегающей к нему улице Степной образовались многокилометровые пробки.

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