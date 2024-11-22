Творческий мастер-класс ко Дню матери в Бабушкинском парке

В преддверии Дня матери в Центре творчества и досуга пройдет занятие «Подарок маме». На мастер-классе родители вместе с детьми, всей семьей, смогут провести время, создавая своими руками из ткани куклу с младенцем.
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