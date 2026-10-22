Microsoft тестирует способ играть в Xbox Cloud Gaming без подписки Game Pass. Система называется Cloud Playtime, её испытания начались 21 октября в рамках программы Xbox Insider.
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