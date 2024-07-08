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Для банды малотетних мигрантов мы стали "рабами". Ездят с оружием и запугивают

Для банды малотетних мигрантов мы стали "рабами". Ездят с оружием и запугивают

В подмосковном ЖК "Лукино-Варино" опять было неспокойно. Сделав из него очередное гетто, они, как обычно, рассекали на старых жигулях без крыши, включили свою чудесную национальную музыку и размахивали пистолетом.

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Комментарии
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Савченко Григорий Анатольевич
Ну о чём говорить? Поганой метлой
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1 час.
Элеонора Коган
Подкуплены наши полицейские чины.
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36 мин.
Сг
Сильвер грей
А давайте вообще облаву устроим! увидали больше двух собрались , угроза! Кто по национальности? Казах вон из России! Татарин, да вы же против русских воевали! Немец (поволжский), ваши тоже нас пытались захватить вон из России Уйгур, ах ты сволочь не русская! Украинец, да ты ж фашист! Молдаванин - предатель! Казак , а сколько русского народа вы в гражданскую порубали? Всех выгоним, пусть никого не останется! За то не страшно будет! Господа, а может вы не того боитесь? Хотя мне кажется что вы в погоне за деньгами потеряли не только страх но и разум!
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16 сек.

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