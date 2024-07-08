Для банды малотетних мигрантов мы стали "рабами". Ездят с оружием и запугивают

Сг

Сильвер грей

А давайте вообще облаву устроим! увидали больше двух собрались , угроза! Кто по национальности? Казах вон из России! Татарин, да вы же против русских воевали! Немец (поволжский), ваши тоже нас пытались захватить вон из России Уйгур, ах ты сволочь не русская! Украинец, да ты ж фашист! Молдаванин - предатель! Казак , а сколько русского народа вы в гражданскую порубали? Всех выгоним, пусть никого не останется! За то не страшно будет! Господа, а может вы не того боитесь? Хотя мне кажется что вы в погоне за деньгами потеряли не только страх но и разум!