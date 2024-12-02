Вектор перемен: ученые совершили прорыв в лечении наследственной слепоты

Российские ученые совершили прорыв в исследовании терапии наследственной слепоты, вызванной синдромом Ашера — генетической патологии, при которой у человека постепенно снижаются слух и периферическое зрение.
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