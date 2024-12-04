Близкий к Трампу телеведущий Такер Карлсон прилетел в Россию для интервью с Сергеем Лавровым (ВИДЕО) Американский журналист и телеведущий Такер Карлсон сообщил, что его интервью с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выйдет очень скоро.