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Близкий к Трампу телеведущий Такер Карлсон прилетел в Россию для интервью с Сергеем Лавровым (ВИДЕО)

Близкий к Трампу телеведущий Такер Карлсон прилетел в Россию для интервью с Сергеем Лавровым (ВИДЕО)

Близкий к Трампу телеведущий Такер Карлсон прилетел в Россию для интервью с Сергеем Лавровым (ВИДЕО) Американский журналист и телеведущий Такер Карлсон сообщил, что его интервью с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выйдет очень скоро.

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