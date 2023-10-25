Республиканцы выдвинули кандидатом в спикеры конгресса США Майка Джонсона

Республиканцы из палаты представителей выдвинули конгрессмена Майка Джонсона очередным кандидатом в спикеры, рассказала его коллега Элиз Стефаник в социальной сети Х по итогам закрытого голосования фракции.
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