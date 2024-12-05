В Москве и Подмосковье накрыли 70 борделей для мигрантов

Сексуальные услуги оказывали приезжие из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.В Москве и Подмосковье в конце ноября полиция провела сразу массу одновременных рейдов по точкам, где предположительно работали подпольные публичные дома.
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