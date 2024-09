«Наконец-то некстген»: авторы стратегии Empire of the Ants показали 8 минут геймплея и пообещали 60 кадров/с на PS5 Pro в день релизаРазработчики из французской студии Tower Five представили новый 8-минутный трейлер фотореалистичной стратегии в реальном времени Empire of the Ants, записанный на PlayStation 5.