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Кондитер Рябоконь рассказала, как сделать букет к 1 сентября из зефира

Кондитер Рябоконь рассказала, как сделать букет к 1 сентября из зефира

Букет из зефира может стать альтернативой традиционным цветам к 1 сентября. Такой десерт готовят из натурального фруктового или ягодного пюре, а готовую композицию можно хранить до двух недель.

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