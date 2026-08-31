В России предложили ввести наказание для тату-мастеров, работающих с несовершеннолетними

Подростки часто решаются на тату под влиянием кумиров и трендов, не осознавая ни медицинских рисков, ни долгосрочных социальных последствий Депутат Государственной Думы Виталий Милонов выступил с инициативой усилить контроль за нанесением татуировок несовершеннолетним.