В России предложили ввести наказание для тату-мастеров, работающих с несовершеннолетними

Подростки часто решаются на тату под влиянием кумиров и трендов, не осознавая ни медицинских рисков, ни долгосрочных социальных последствий Депутат Государственной Думы Виталий Милонов выступил с инициативой усилить контроль за нанесением татуировок несовершеннолетним.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В РФ предложили в...
- Визы в Египет под...
- ВС Вложения россиян ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым