Какие 5 знаков зодиака могут вернуться к бывшим партнером из-за ретро-Меркурия в августе Алёна Юрьева Ретроградный Меркурий — это период, когда планета коммуникаций начинает двигаться в обратном направлении, что может повлиять на наше поведение и восприятие мира.