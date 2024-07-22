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Какие 5 знаков зодиака могут вернуться к бывшим партнером из-за ретро-Меркурия в августе

Какие 5 знаков зодиака могут вернуться к бывшим партнером из-за ретро-Меркурия в августе

Какие 5 знаков зодиака могут вернуться к бывшим партнером из-за ретро-Меркурия в августе Алёна Юрьева Ретроградный Меркурий — это период, когда планета коммуникаций начинает двигаться в обратном направлении, что может повлиять на наше поведение и восприятие мира.

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