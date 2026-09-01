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Добавьте щепотку этой специи в шарлотку: яблочный пирог заиграет новым вкусом

Добавьте щепотку этой специи в шарлотку: яблочный пирог заиграет новым вкусом

С началом яблочного сезона самое время печь шарлотку. Рецепт знаком практически всем, но даже такой простой пирог иногда получается неудачным: тесто выходит плотным, середина остается влажной, а после духовки пышная верхушка оседает.

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