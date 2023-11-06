Число погибших сотрудников агентства ООН для помощи палестинцам выросло до 88

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) сообщило, что 88 сотрудников ООН погибли в секторе Газа после начала войны между радикальной палестинским движением ХАМАС и Израилем.
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