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Число погибших сотрудников агентства ООН для помощи палестинцам выросло до 88

Число погибших сотрудников агентства ООН для помощи палестинцам выросло до 88

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) сообщило, что 88 сотрудников ООН погибли в секторе Газа после начала войны между радикальной палестинским движением ХАМАС и Израилем.

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