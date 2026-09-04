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Трамп заявил, что США потребуют от ЕС деньги за помощь Украине

Трамп заявил, что США потребуют от ЕС деньги за помощь Украине

Трамп заявил, что США потребуют от Европы вернуть средства, потраченные администрацией Байдена на военную помощь Украине.

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