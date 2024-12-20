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У Трампа хотят организовать переговоры Путина и Зеленского прямо в США

У Трампа хотят организовать переговоры Путина и Зеленского прямо в США

«Я думаю, что и Украина, и Россия готовы говорить о мире» – такое многообещающее заявление сделал в эфире Fox News будущий представитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
ПУТИНУ НЕ СЛЕДУЕТ ЕХАТЬ В  США. Они его там или арестуют (есть ордер МУС), или возьмут в заложники, если он не согласится не условия США. Так что... ПОШЛИ ОНИ СО СВОИМИ ПЕРЕГОВОРАМИ  МИМО, ЛЕСОМ!!
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13 час.
Ирина Трифонова
Переговоры могут быть только на нейтральной территории. США- участник конфликта как бы они не отпирались. И Путину там не обязательно  быть лично.
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11 час.
Валентин Щербаков
Какие переговоры могут быть с этим конченым наркоманом, просроченным недоноском зеленским, он убийца - террорист и не имеет никаких полномочий для переговоров.....
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6 час.

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