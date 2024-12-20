У Трампа хотят организовать переговоры Путина и Зеленского прямо в США

лл лина любимцева ПУТИНУ НЕ СЛЕДУЕТ ЕХАТЬ В США. Они его там или арестуют (есть ордер МУС), или возьмут в заложники, если он не согласится не условия США. Так что... ПОШЛИ ОНИ СО СВОИМИ ПЕРЕГОВОРАМИ МИМО, ЛЕСОМ!!

Ирина Трифонова Переговоры могут быть только на нейтральной территории. США- участник конфликта как бы они не отпирались. И Путину там не обязательно быть лично.