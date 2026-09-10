Инфляция вернулась к росту

С 1 по 7 сентября потребительские цены выросли на 0,05% после снижения на 0,01% неделей ранее, следует из данных Росстата.
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