Мужчина сделал 500 отжиманий за час и показал, как изменилось его тело

Может ли 500 отжиманий за час кардинально изменить тело? Блогер и музыкант Джексон Хантер решил проверить это на себе и выложил впечатляющее видео с результатами — мужчина утверждает, что эффект очевиден.
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