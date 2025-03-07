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Мужчина сделал 500 отжиманий за час и показал, как изменилось его тело

Мужчина сделал 500 отжиманий за час и показал, как изменилось его тело

Может ли 500 отжиманий за час кардинально изменить тело? Блогер и музыкант Джексон Хантер решил проверить это на себе и выложил впечатляющее видео с результатами — мужчина утверждает, что эффект очевиден.

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Комментарии
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Николай Кучков
Это как воздушный шарик, надуешь его , а воздух впоследствии диффундирует сквозь резиновые станки и нужно дуть вновь))
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7 час.
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