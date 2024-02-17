Татьяна Тарасова: «Даже при отсутствии Валиевой и Муравьевой уровень конкуренции на Спартакиаде не упал. И без них все нормально»

После короткой программы лидирует Аделия Петросян, Анна Фролова – 2-я, Ксения Синицына – 3-я. – Как оцените прокаты девушек? У всех ли получилось показать свои короткие программы в лучшем свете? – Все девочки сегодня очень хорошо катались и показали отличные короткие программы.