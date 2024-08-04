Пентагон перебрасывает второй авианосец на Ближний Восток В свете обострения ситуации было принято решение усилить авианосную ударную группу (АУГ) «Теодор Рузвельт» ещё одной АУГ.
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Пентагон перебрасывает второй авианосец на Ближний Восток В свете обострения ситуации было принято решение усилить авианосную ударную группу (АУГ) «Теодор Рузвельт» ещё одной АУГ.
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