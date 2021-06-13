«Кайрат» обыграл «Тараз». Обзор матча

«Кайрат» в рамках 15-го тура КПЛ на выезде обыграл «Тараз». Голы: Вагнер Лав (11’), Шушеначев (67’). Тараз – Кайрат 0:2 (0:0, 0:0) Дата проведения 13 июня, 16.
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