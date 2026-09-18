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Царьград

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В Чите 576 пострадавших при ЧС получили выплаты к 17 сентября

В Чите 576 пострадавших при ЧС получили выплаты к 17 сентября

В администрации Читы отчитались о ходе оказания финансовой поддержки горожанам, пострадавшим при чрезвычайной ситуации муниципального характера в 2026 году.

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