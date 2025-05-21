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Военное обозрение

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Штурмовой нештурмовик, который уничтожит фирму «Сикорский»

Штурмовой нештурмовик, который уничтожит фирму «Сикорский»

MV-75 — официальное обозначение будущего тактического штурмового конвертоплана армии США, первая цель которого — фирма Игоря Сикорского.

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