Общественный транспорт в Крыму перевели в режим выходного дня из-за шторма

В Крыму в понедельник, 27 ноября текущего года весь общественный транспорт перевели в режим выходного дня из-за ущерба, нанесенного штормом, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Telegram-канале.
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