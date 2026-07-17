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МВД предупредило о мошеннической схеме с iCloud

МВД предупредило о мошеннической схеме с iCloud

«Ввиду срочности мошенник просит войти в его учетную запись, после чего блокирует устройство жертвы и за восстановление требует вознаграждение, в ином случае предупреждает об удалении личных данных либо отсутствии дальнейшей возможности пользоваться телефоном или планшетом», — пояснили в ведомстве.

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