Среди уральских металлургов прибавилось «архимедов»

Инновации от ММК отметили на изобретательском форуме «Архимед». Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат, ММК получил три медали XXVIII Московского международного Салона изобретений и инновационных технологий «Архимед».