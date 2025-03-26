Среди уральских металлургов прибавилось «архимедов»

Инновации от ММК отметили на изобретательском форуме «Архимед». Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат, ММК получил три медали XXVIII Московского международного Салона изобретений и инновационных технологий «Архимед».
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