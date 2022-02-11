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Нагучев о «Матч ТВ» и шоу «Есть тема»: «Есть запрос аудитории. Иначе ужасные шоу Первого канала или «России» не выходили бы с такими цифрами»

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев поделился мнением о программе «Есть тема» на канале. – На «Матч ТВ» недавно запустилось шоу [«Есть тема»], которое по факту представляет из себя микро-трэш-ток.

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