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Регионы России

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Трамп объяснил рост цен на топливо ударами Украины по российской энергетике

Трамп объяснил рост цен на топливо ударами Украины по российской энергетике

По словам Трампа, несмотря на рекордные объёмы нефти, ежеднвенно вывозимые из Ормузского пролива, главной причиной удорожания бензина стали атаки по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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