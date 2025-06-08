Сабантуй в Менделеевске посетили Послы культуры Союза женщин России

Автор: Эльза Кузнецова Менделеевский район стал местом встречи традиций и общественных инициатив: в рамках Сабантуя, прошедшего здесь в начале июня, гостей принимали Послы культуры Союза женщин России — представители из разных регионов страны, прибывшие в Татарстан для участия в стратегической сессии, посвященной сохранению традиционных культурных ценностей и национальной идентичности.