Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Трамп запланировал выкрутить Путину руки

Трамп запланировал выкрутить Путину руки

После победы Трампа на выборах президента США в мире и его окрестностях воцарилась комическая суета: к телеграфным аппаратам выстроилась очередь из желающих поздравить будущего хозяина Белого дома и выразить ему уверения в совершеннейшем почтении, а в Киеве, помимо наскоро написанной оды с присягой на верность, даже решили создать мурал с лицом Трампа.

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Комментарии
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Erl Schweizer
НАТО не может вести в настоящее время открытую войну против России, поэтому покупка натовцами Украины, которая еще 20-30 лет тому назад искала, кому подороже продаться, наиболее подходящий вариант войны НАТО с Россией украинским мясом на убой, такой шанс англо-саксонцы не упустят ни при каких обстоятельствах.
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6 час.
ВИ
Владимир Изосов
Тут кто то все перепутал- это демократы были связанны с ВПК и зависели от их денег и прибылей! А ресрубликанцы просто за подьнем общей эекомики страны- Make Amerika great again!
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6 час.
Игорь Василевский
Хрен редьки не толще. Что один му..к, что второй... А слушатьвсе эти сказочки про хороших презиков и плохих... Для это всякие познеры есть с ургантами
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6 час.

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