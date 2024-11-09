Erl Schweizer НАТО не может вести в настоящее время открытую войну против России, поэтому покупка натовцами Украины, которая еще 20-30 лет тому назад искала, кому подороже продаться, наиболее подходящий вариант войны НАТО с Россией украинским мясом на убой, такой шанс англо-саксонцы не упустят ни при каких обстоятельствах.

ВИ Владимир Изосов Тут кто то все перепутал- это демократы были связанны с ВПК и зависели от их денег и прибылей! А ресрубликанцы просто за подьнем общей эекомики страны- Make Amerika great again!