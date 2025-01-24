ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

452 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерьян Смогловский
    Во. Мозги. Промывают. А. У.. Нас. Один. Пизд'' '' '' ''Предатель в Красн...
  • Mikhail Stepanov
    Это охреневшее пшецкое чмо давно по морде не получало?!!Смешной! Дуда и е...
  • федор
    Вечная слава Герою , а отцу низкий поклон за воспитание сына!!!!!!!🫡Подвиг разведчика...

Страшная ночь в России. Рой дронов в регионах: пожар на предприятиях, атака Москвы и Питера

Страшная ночь в России. Рой дронов в регионах: пожар на предприятиях, атака Москвы и Питера

Атаки фиксировались на территории нескольких регионов страны: - 37 дронов — над Брянской областью, - 20 — над Рязанской, - 17 — над Курской, - 17 — над Саратовской, - 7 — над Ростовской, - 6 — над Московской, - 6 — над Белгородской, - 3 — над Воронежской, - 2 — над Тульской, - 2 — над Орловской, - 2 — над Липецкой, - 1 — над Крымом, - 1 — над Москвой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх