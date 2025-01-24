Страшная ночь в России. Рой дронов в регионах: пожар на предприятиях, атака Москвы и Питера

Атаки фиксировались на территории нескольких регионов страны: - 37 дронов — над Брянской областью, - 20 — над Рязанской, - 17 — над Курской, - 17 — над Саратовской, - 7 — над Ростовской, - 6 — над Московской, - 6 — над Белгородской, - 3 — над Воронежской, - 2 — над Тульской, - 2 — над Орловской, - 2 — над Липецкой, - 1 — над Крымом, - 1 — над Москвой.