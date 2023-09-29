Из облицовки печей в декор храмов: как изразцы поднялись высоко над головами

Набившие оскомину плоские поверхности с древних времён украшали, используя всевозможные методы. Задолго до нашей эры появились барельефы, способные заставить испытать зашедших внутрь здания величие львиных грив и складок на туниках.
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