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Аргументы и Факты

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Более 2000 заявок поступило на всероссийскую премию «За верность науке»

Более 2000 заявок поступило на всероссийскую премию «За верность науке»

Эксперты завершили оценку проектов XII Всероссийской премии «За верность науке», на участие в которой поступило более 2000 заявок из всех восьми федеральных округов России, сообщает KP.

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