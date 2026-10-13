Более 2000 заявок поступило на всероссийскую премию «За верность науке»

Эксперты завершили оценку проектов XII Всероссийской премии «За верность науке», на участие в которой поступило более 2000 заявок из всех восьми федеральных округов России, сообщает KP.
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