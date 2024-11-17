Сверный магнитный полюс замедлил движение в сторону России

Северный магнитный полюс замедлил движение в сторону России. Магнитный Северный полюс, направление которого указывают стрелки компаса, не фиксирован и меняется в ответ на магнитную активность под земной корой.
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