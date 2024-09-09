Артиллеристы-десантники уничтожили пехоту ВСУ в приграничном районе Курской области

Экипаж 120-миллиметровой самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С9 «Нона-С» Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили группу пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесополосе одного из приграничных районов Курской области.
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