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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Новый трейлер Banishers: Ghosts of New Eden посвящен ужасным существам, с которыми предст...

Новый трейлер Banishers: Ghosts of New Eden посвящен ужасным существам, с которыми предст...

Новый трейлер Banishers: Ghosts of New Eden посвящен ужасным существам, с которыми предстоит столкнуться игрокамПосле демонстрации эзотерической стороны Banishers Ghosts of New Eden в ролике про ритуалы, Focus Entertainment вновь приоткрывает завесу над мрачноватой вселенной нового экшена Don’t Nod, чтобы дать нам возможность полюбоваться ужасными существами, с которыми нам… источник.

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