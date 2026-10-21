«МЮ» разгромно проиграл «Комо» (1:4) в Лиге чемпионов. Это первое крупное поражение «Манчестер Юнайтед» с сентября 2025-го – тогда «красные дьяволы» уступили «Ман Сити» со счетом 0:3.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым