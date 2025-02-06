«Что, чмо ушастое, кушать хотца»? Народ высмеял виляния Слепакова

... подобному дерьму НИЧЕГО не прощать, только утилизация в вонючем сортире этому существу и подобному дерьму!!!Ничего НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ!!!

Юна

Что он тварь продажная мы все знаем, а какая тварь его приглашает на частные вечеринки? Вот вопрос! Представляете, сколько ещё продажных чмо сидит в РФ, кормится, ещё и гадит нам на головы...