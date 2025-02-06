Сегодня Слепаков ещё выкатывает ценник, завтра будет рад краюхе хлеба. Или даже тому, что его хотя бы не побили.
«Что, чмо ушастое, кушать хотца»? Народ высмеял виляния Слепакова
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВВ
Владимир Витковский
... подобному дерьму НИЧЕГО не прощать, только утилизация в вонючем сортире этому существу и подобному дерьму!!!Ничего НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ!!!
Ответить
1 д.
Юна
Что он тварь продажная мы все знаем, а какая тварь его приглашает на частные вечеринки? Вот вопрос! Представляете, сколько ещё продажных чмо сидит в РФ, кормится, ещё и гадит нам на головы...
Ответить
1 д.
Свежие комментарии