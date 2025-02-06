«Что, чмо ушастое, кушать хотца»? Народ высмеял виляния Слепакова

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
... подобному дерьму НИЧЕГО не прощать, только утилизация в вонючем сортире этому существу и подобному дерьму!!!Ничего НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ!!!
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1 д.
Юна
Что он тварь продажная мы все знаем, а какая тварь его приглашает на частные вечеринки? Вот вопрос! Представляете, сколько ещё продажных чмо сидит в РФ, кормится, ещё и гадит нам на головы...
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1 д.
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