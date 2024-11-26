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В «Ельцин-центре» выступит правнучка Хрущёва — русофобка, мечтающая судить В. Путина

В «Ельцин-центре» выступит правнучка Хрущёва — русофобка, мечтающая судить В. Путина

Юрий Кот   В «Ельцин-центре», как известно, гости под стать: на этот раз выступит правнучка генсека Никиты Хрущёва, мечтающая расчленить Россию и судить президента Владимира Путина.

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Комментарии
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Cветлана Юдина
Эту гражданку в тюрьму и надолго!!!👎🏽👎🏽👎🏽
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16 час.
СП
Сергей Потемкин
Внучка гадкого жирного вонючего карлика еще вякает ? Да пусть голодные свиньи ее сожрут
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16 час.

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