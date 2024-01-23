6 остроумных идей для ваших продуктов в холодильнике

Они сделают вашу жизнь проще, и вам не придется выбрасывать забытые и испорченные продукты Заведите отдельную коробку для скоропортящихся продуктов (Надпись на коробке «Съешь меня в первую очередь!») Подписывайте контейнеры стирающимся маркером для флип-чартов В любом канцелярском магазине можно ….