Посольство России в Киргизии не намерено ухудшать отношения с Бишкеком, несмотря на арест российских граждан

Представитель российского посольства заявил, что отношения Москвы и Бишкека останутся на прежнем уровне углубленного стратегического партнерства, несмотря на задержание сотрудницы Русского дома по делу о вербовке наемников.
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