В школах в Бескудникове появился новый инструмент оценки успеваемости школьников

В «Московской электронной школе» («МЭШ») появился новый инструмент «Тематическое оценивание». Он позволяет учителям, родителям и школьникам дополнительно контролировать успеваемость, проводить анализ деятельности и улучшать результаты обучения.
В «Московской электронной школе» («МЭШ») появился новый инструмент «Тематическое оценивание». Он позволяет учителям, родителям и школьникам дополнительно контролировать успеваемость, проводить анализ деятельности и улучшать результаты обучения.
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