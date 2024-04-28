Обнаружено появление новой формы жизни — подобное происходит раз в миллиард лет

Ученые зафиксировали событие, которое по их словам происходило на Земле только три раза. Морская бактерия прокариот была заключена в другой простейший организм-водоросль, после чего эти два организма настолько эволюционировали, что теперь их можно считать одним одноклеточным организмом (эукариотом) с новой органеллой.