Американские сенаторы одобрили запрет на импорт российского обогащенного урана в США

Сенат США одобрил законопроект о запрете импорта российского урана, теперь документ должен подписать Байден, чтобы он превратился в закон.
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