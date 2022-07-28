Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

«Ман Сити» готов увеличить предложение по Кукурелье до 40 млн фунтов. «Брайтон» требует 50 млн

«Брайтон» отказывается продавать Марка Кукурелью «Манчестер Сити».  Клуб отклонил все предложения «горожан» о переходе защитника, сообщает журналист The Athletic Пол Баллус.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх